Врач из Перми рассказала о лечении детей с COVID-19

Врач из Перми рассказала о лечении детей с COVID-19

Врач из Перми рассказала о лечении детей с COVID-19

Сегодня, 19:16
Здоровье и экология
Фото: Pixabay
Замглавврача Пермской детской клинической больницы №3 Татьяна Гут рассказала, как они вылечили от COVID-19 более тысячи детей.

Сама больница была перепрофилирована на лечение заболевших коронавирусом с июля этого года. Людей лечили целыми семьями, что не разлучать друг с другом. По словам Татьяны, было много детей до года и до трех лет.

У детей может быть температура под 39 градусов, однако они будут сидеть в телефоне и отвечать, что чувствуют себя хорошо,отмечает врач.

С июля этого года в больнице от COVID-19 вылечили около 1070 детей и 287 взрослых. Всего же в Пермской области коронавирусом заболели около 13 тысяч детей, сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Пермской области.

Сюжеты:
Коронавирус
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