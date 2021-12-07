Врач из Перми рассказала о лечении детей с COVID-19

Сама больница была перепрофилирована на лечение заболевших коронавирусом с июля этого года. Людей лечили целыми семьями, что не разлучать друг с другом. По словам Татьяны, было много детей до года и до трех лет.
У детей может быть температура под 39 градусов, однако они будут сидеть в телефоне и отвечать, что чувствуют себя хорошо,отмечает врач.
С июля этого года в больнице от COVID-19 вылечили около 1070 детей и 287 взрослых. Всего же в Пермской области коронавирусом заболели около 13 тысяч детей, сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Пермской области.