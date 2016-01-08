Тагильчане отметили Рождество пробежкой по набережной тагильского пруда (ВИДЕО)
8 января 2016, 14:30Здоровье и экологияДенис Таратонов
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В последние годы можно часто услышать, что современное поколение променяло здоровый образ жизни на сидение перед телевизором и компьютером, курение и распитие спиртных напитков. Это не так, точнее не совсем так. Всегда найдутся те, кто проникся идеями спорта и получает огромное удовольствие и положительный заряд от физических упражнений. Именно для таких людей, а также для тех, кто желает изменить свой образ жизни в этом году, тагильская команда «Street Workout Нижний Тагил» провела открытую рождественскую тренировку.
Сюжеты: Нижний Тагил
Это уже вторая ежегодная рождественская тренировка от этой команды. Она началась с разминки и пробежки по набережной тагильского пруда. В этом году к нам наконец-то пришла настоящая зима, которая сделала тагильскую набережную по новогоднему сказочной. Все пришедшие на пробежку, а их было немало, с удовольствием предались там физическим упражнениям несмотря на погоду, после чего отправились в Дворец молодёжи, где прошла вторая часть тренировки.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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