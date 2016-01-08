Тагильчане отметили Рождество пробежкой по набережной тагильского пруда (ВИДЕО)

Это уже вторая ежегодная рождественская тренировка от этой команды. Она началась с разминки и пробежки по набережной тагильского пруда. В этом году к нам наконец-то пришла настоящая зима, которая сделала тагильскую набережную по новогоднему сказочной. Все пришедшие на пробежку, а их было немало, с удовольствием предались там физическим упражнениям несмотря на погоду, после чего отправились в Дворец молодёжи, где прошла вторая часть тренировки.