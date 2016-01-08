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Тагильчане отметили Рождество пробежкой по набережной тагильского пруда (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Тагильчане отметили Рождество пробежкой по набережной тагильского пруда (ВИДЕО)

8 января 2016, 14:30Здоровье и экологияДенис Таратонов
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