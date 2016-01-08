В новогоднюю ночь в контактном зоопарке Екатеринбурга на свет появился дикобраз (ФОТО, ВИДЕО)

В екатеринбургском контактном зоопарке «Лукоморье» в новогоднюю ночь родился маленький дикобраз. Потомство в ночь с 31 декабря на 1 января принесла дикобразиха по имени Ёлка. Сотрудники зоопарка обнаружили детёныша большого грызуна, придя на работу в первый день 2016 года.

У нас произошло невероятное новогоднее чудо – родила Ёлка. Это один из наших дикобразов, которая живёт в зоопарке уже два года со своим мужем. В новогоднюю ночь она нам принесла такой невероятный подарок – маленький колючий комочек – новорождённый дикобразик рассказала E1.RU креативный директор «Лукоморья» Кристина Вдовина.

По словам сотрудников, саму Ёлку два года назад выкармливали из соски козьим молоком, поэтому сейчас они опасаются, получится ли у неё выкормить детёныша. Чтобы не рисковать, малыша работники зоопарка планируют подкармливать искусственно.

Уже после выхода публикации Кристина Вдовина сообщила E1.RU, что сотрудники зоопарка решили назвать детёныша Шишка. Именно такой вариант на форуме портала E1.RU предложил пользователь Егорка.

Дикобраз – крупный грызун. Третий по величине среди грызунов после бобра и южноамериканской капибары. Вес больших самцов достигает 27 килограммов, хотя обычно около 10-12 килограммов. Длина тела бывает до 90 сантиметров, а длина хвоста ещё 10-15 сантиметров.

Тело покрыто короткими и длинными иглами. Учёные рассказывают, что не подтверждена распространённая легенда о якобы ядовитости дикобразьих игл. Действительно, раны от его игл очень болезненны, часто воспаляются и заживают с трудом. Но вызывается это не ядом, а обычным заражением – на иглах обычно много грязи, пыли и песка. Более того, иглы дикобраза довольно ломки, и в ране часто остаются их кусочки, вызывающие дополнительную боль и нагноение. Дикобразы хорошо живут в неволе. Они быстро осваиваются, хорошо размножаются и доживают до 20 лет.