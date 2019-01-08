Нарушений нет: полицейский из Первоуральска убил двух лосей вместо одного

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль полицейского из Первоуральска на 298 км Пермского тракта. При досмотре в машине были обнаружены два мертвых лося. Мужчина имел при себе лицензию на отстрел одного животного, которая была оформлена на другого человека.