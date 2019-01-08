Нарушений нет: полицейский из Первоуральска убил двух лосей вместо одного
Сегодня, 20:43Здоровье и экологияФото: ИА «Уральский меридиан»
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Сотрудник правоохранительных органов из Первоуральска был задержан с двумя мертвыми лосями в автомобиле. При себе мужчина имел лицензию на чужое имя, которая разрешала отстрел одного животного. Нарушений в действиях полицейского выявлено не было.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль полицейского из Первоуральска на 298 км Пермского тракта. При досмотре в машине были обнаружены два мертвых лося. Мужчина имел при себе лицензию на отстрел одного животного, которая была оформлена на другого человека.
На место прибыл госохотинспектор. В результате проверки в действиях полицейского не были выявлены нарушения. О чем сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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