8 января в Нижнем Тагиле на Вагонке TagilCity.ru не выявил наличие вредных веществ

Замеры проводили в Алтайском микрорайоне во дворе дома на улице Валегинская. При этом было -14 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью один метр в секунду и шел небольшой снег.
Показатели газоанализатора остались на нулевых показателях, он не показал содержание в воздухе Нижнего Тагила пяти вредных веществ: диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы.
Напомним, 7 января при замерах на Вагонке также не было выявлено содержание этих вредных веществ. Редакция TagilCity.ru проводит замеры воздуха ежедневно.