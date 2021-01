8 января в Нижнем Тагиле на Вагонке TagilCity.ru не выявил наличие вредных веществ

8 января замеры воздуха по пяти вредным веществам редакция TagilCity.ru проводила в Дзержинском районе, при этом не было зафиксировано превышений ПДК.

Замеры проводили в Алтайском микрорайоне во дворе дома на улице Валегинская. При этом было -14 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью один метр в секунду и шел небольшой снег. Показатели газоанализатора остались на нулевых показателях, он не показал содержание в воздухе Нижнего Тагила пяти вредных веществ: диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы. Video: TagilCity.ru Напомним, 7 января при замерах на Вагонке также не было выявлено содержание этих вредных веществ. Редакция TagilCity.ru проводит замеры воздуха ежедневно. Превышений нет: 7 января TagilCity.ru провел замеры в Нижнем Тагиле на Вагонке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter