8 января в Нижнем Тагиле на Вагонке TagilCity.ru не выявил наличие вредных веществ

8 января в Нижнем Тагиле на Вагонке TagilCity.ru не выявил наличие вредных веществ

Сегодня, 15:15Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
8 января замеры воздуха по пяти вредным веществам редакция TagilCity.ru проводила в Дзержинском районе, при этом не было зафиксировано превышений ПДК.

Замеры проводили в Алтайском микрорайоне во дворе дома на улице Валегинская. При этом было -14 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью один метр в секунду и шел небольшой снег.

Показатели газоанализатора остались на нулевых показателях, он не показал содержание в воздухе Нижнего Тагила пяти вредных веществ: диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы.

Video:TagilCity.ru

Напомним, 7 января при замерах на Вагонке также не было выявлено содержание этих вредных веществ. Редакция TagilCity.ru проводит замеры воздуха ежедневно.

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