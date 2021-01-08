Добровольцы-тагильчане смогут привиться от COVID-19 после новогодних праздников

Вакцинация всех желающих поставить прививку от коронавируса начнется с 12 января в поликлинике № 2 по адресу: улица Металлургов, 2б.
Приглашаются жители Нижнего Тагила в возрасте 18 лет и старше. Предварительно необходимо записаться по телефонам: 8 (3435) 211-089 и 8 (3435) 214-116.
Сотрудники городской больницы № 4, в состав которой входит поликлиника, поставили по второй прививке от инфекции. Медики отметили, что не испытали неприятных ощущений и болезненных реакций, пишет «Тагильский рабочий».
По информации оперштаба, в Свердловской области более семи тысяч человек поставили прививки от коронавируса.
Напомним, в горбольнице №4 Нижнего Тагила с 6 по 21 января проводят второй этап вакцинации против COVID-19.