Добровольцы-тагильчане смогут привиться от COVID-19 после новогодних праздников

Жителей Нижнего Тагила приглашают бесплатно привиться от коронавируса.

Вакцинация всех желающих поставить прививку от коронавируса начнется с 12 января в поликлинике № 2 по адресу: улица Металлургов, 2б. Приглашаются жители Нижнего Тагила в возрасте 18 лет и старше. Предварительно необходимо записаться по телефонам: 8 (3435) 211-089 и 8 (3435) 214-116. Сотрудники городской больницы № 4, в состав которой входит поликлиника, поставили по второй прививке от инфекции. Медики отметили, что не испытали неприятных ощущений и болезненных реакций, пишет «Тагильский рабочий». По информации оперштаба, в Свердловской области более семи тысяч человек поставили прививки от коронавируса. Напомним, в горбольнице №4 Нижнего Тагила с 6 по 21 января проводят второй этап вакцинации против COVID-19. В Нижнем Тагиле пройдет второй этап вакцинации от COVID-19

