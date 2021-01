С 7 по 8 января в Нижнем Тагиле выявлено 18 случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

Таким образом в Нижнем Тагиле зарегистрировано 3717 случаев заболевания жителей. В Свердловской области за сутки выявлено 387 случаев коронавируса, с начала пандемии зарегистрировано 61 744 заболевших человек. Всего из больниц выписано 54 125 пациентов, из них 391 за минувшие сутки. Количество умерших от инфекции составило 1649 человек, из них 18 скончались с 7 по 8 января.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter