В Нижнем Тагиле школьники после новогодних праздников начнут учиться очно

В Нижнем Тагиле школьники, начиная с 1 по 11 классы, с 11 января возвращаются к очной форме обучения. Соответствующая информация была размещена на сайте управления образования города.

Отмечается, что в образовательных учреждениях будет строгий контроль состояния здоровья несовершеннолетних. Питание учащихся будет осуществляться по графику, также попасть в школу можно будет с разных входов при обязательном измерении температуры. 9 января официальные сайты школ разместят расписание уроков, которое будет составлено таким образом, чтобы до минимума снизить контакт между учащимися. Каждый класс будет учиться в отдельно закрепленном за ним кабинете. Напомним, вчера Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал завершение дистанционного обучения для школьников. По его мнению, ситуация с распространением коронавируса остается стабильной, и это позволяет вернуть несовершеннолетних на очное обучение. Евгений Куйвашев анонсировал отмену дистанта для всех свердловских школьников

