В Нижнем Тагиле школьники после новогодних праздников начнут учиться очно

Отмечается, что в образовательных учреждениях будет строгий контроль состояния здоровья несовершеннолетних. Питание учащихся будет осуществляться по графику, также попасть в школу можно будет с разных входов при обязательном измерении температуры.
9 января официальные сайты школ разместят расписание уроков, которое будет составлено таким образом, чтобы до минимума снизить контакт между учащимися. Каждый класс будет учиться в отдельно закрепленном за ним кабинете.
Напомним, вчера Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал завершение дистанционного обучения для школьников. По его мнению, ситуация с распространением коронавируса остается стабильной, и это позволяет вернуть несовершеннолетних на очное обучение.