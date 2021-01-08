В Нижнем Тагиле школьники после новогодних праздников начнут учиться очно

В Нижнем Тагиле школьники после новогодних праздников начнут учиться очно

Сегодня, 19:03Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле школьники, начиная с 1 по 11 классы, с 11 января возвращаются к очной форме обучения. Соответствующая информация была размещена на сайте управления образования города.

Отмечается, что в образовательных учреждениях будет строгий контроль состояния здоровья несовершеннолетних. Питание учащихся будет осуществляться по графику, также попасть в школу можно будет с разных входов при обязательном измерении температуры.

9 января официальные сайты школ разместят расписание уроков, которое будет составлено таким образом, чтобы до минимума снизить контакт между учащимися. Каждый класс будет учиться в отдельно закрепленном за ним кабинете.

Напомним, вчера Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал завершение дистанционного обучения для школьников. По его мнению, ситуация с распространением коронавируса остается стабильной, и это позволяет вернуть несовершеннолетних на очное обучение.

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