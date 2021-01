В Нижнем Тагиле в выходные ожидается похолодание до -23 градусов. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

9 января, в субботу, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Днем ожидается до -16 градусов, ночью похолодает до -19 градусов. Ветер северо-восточный до пяти метров в секунду. В воскресенье, 10 января, тагильчан также ждет пасмурная погода с небольшим снегом. Днем столбики термометров опустятся до -22 градусов, ночью похолодает до -23 градусов. Ветер северо-восточный до девяти метров в секунду.

