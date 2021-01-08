В Свердловской области за сутки выявлено менее 400 случаев коронавируса

Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге — 172 случая, в Нижнем Тагиле — 18. Кроме того, новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у жителей Артёмовского, Ачитского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Верхней Синячихи, Ирбите и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Кировграда, Качканара, Кушвы, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижней Салды, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Североуральска, Среднеуральска, Сосьвы, Сысертского и Талицкого городских округов, посёлка Уральский.