В Свердловской области за сутки выявлено менее 400 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 387 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области снова зафиксировано менее 400 случаев коронавируса Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге — 172 случая, в Нижнем Тагиле — 18. Кроме того, новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у жителей Артёмовского, Ачитского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Верхней Синячихи, Ирбите и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Кировграда, Качканара, Кушвы, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижней Салды, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Североуральска, Среднеуральска, Сосьвы, Сысертского и Талицкого городских округов, посёлка Уральский. С начала пандемии зафиксировано 61 744 заболевших жителей региона. В тяжелом состоянии находятся 519 человек, 203 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В России за сутки зарегистрировано 23 652 случая инфицирования в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 027, Санкт-Петербурге — 3 017 и Московской области — 1 226. За время пандемии зафиксировано 3 355 794 случая коронавируса. В Свердловской области по выздоровлению выписали более 54 тысяч пациентов За сутки в регионе из медучреждений выписан 391 человек, общее количество выздоровевших от коронавируса составило 54 125 пациентов. По стране за сутки выписали 21 677 человек. Больше всего в Москве — 7 067, Санкт-Петербурге — 1 756 и Московской области — 1 485. Всего за время пандемии число выздоровевших достигло 2 731 129 россиян. По данным Роспотребнадзора под наблюдением медиков остается 639 015 человек. В Свердловской области за сутки зарегистрировано менее 20 случаев смерти от коронавируса С 7 по 8 января было зафиксировано 18 летальных случаев, общее количество умерших — 1 649. В России за последние сутки подтверждено 454 случаев смерти. Больше всего в Москве — 71, Санкт-Петербурге — 55, а также Московской области — 21. Всего от инфекции умерли 60 911 человек.

