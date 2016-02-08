Главный российский реаниматолог осмотрел девочку, которую засыпал снегом экскаваторщик

В Екатеринбург прибыл Сергей Степаненко, главный детский реаниматолог России. Недавно он смотрел девочку, которую засыпал снегом водитель экскаватора.

На совещании высококвалифицированных медиков по произошедшему несчастному случаю присутствовал и сам Степаненко. На сегодняшний день 10-летний ребенок находится в палате реанимации. Состояние девочки таково, что ей понадобилась искусственная вентиляция легких. На консилиуме врачей Степаненко заявил, что на данный момент еще неизвестно, когда девочка будет переведена в обычную палату.

Напомним, что в Екатеринбурге во время уборки снега водитель уборочной машины не заметил ребенка, играющего неподалеку, и завалил его снегом. Прибывшие врачи скорой помощи зафиксировали у девочки удушье из-за пребывания под снегом некоторое время. После чего пострадавшую школьницу увезли в больницу, где за ее жизнь борются врачи.

По данному несчастному случаю ведется прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), расследование находится под личным контролем прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.