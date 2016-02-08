В Нижнем Тагиле на Вагонке за больницей №1 в поле сел вертолёт. Из него достали человека на носилках и погрузили в скорую помощь (ВИДЕО)

На видео видно, как на поле, где бегают лыжники, приземляется вертолёт. По мнению очевидцев это был МИ-2.

На поле подъехала скорая помощь. Пилот очень лихо посадил машину. А ведь там никакой специальной площадки нет. Пилот конечно ас. Из вертолёта вытащили носилки и погрузили в скорую помощь. Медикам помогали два человека в камуфляже. Форма не военная, больше похожа на охотничью или рыбацкую. Скорая сразу уехала. Вертолет еще где-то час стоял. Как улетел — не видел, я уехал по работе рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Руслан.