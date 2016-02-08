В Нижнем Тагиле на Вагонке за больницей №1 в поле сел вертолёт. Из него достали человека на носилках и погрузили в скорую помощь (ВИДЕО)
В эту пятницу на поле за Городской больницей №1 на Пихтовых горах приземлился вертолёт. Очевидцы сняли приземление на видеокамеру и прислали запись в редакцию TagilCity.ru.
На видео видно, как на поле, где бегают лыжники, приземляется вертолёт. По мнению очевидцев это был МИ-2.
На поле подъехала скорая помощь. Пилот очень лихо посадил машину. А ведь там никакой специальной площадки нет. Пилот конечно ас. Из вертолёта вытащили носилки и погрузили в скорую помощь. Медикам помогали два человека в камуфляже. Форма не военная, больше похожа на охотничью или рыбацкую. Скорая сразу уехала. Вертолет еще где-то час стоял. Как улетел — не видел, я уехал по работе рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Руслан.
О проблеме отсутствия при медучреждениях площадок для посадки вертолётов нижнетагильский городской портал TagilCity.ru писал ещё в 2012 году.
Редакция связалась с приёмной главного врача и реанимационным отделением больницы Нижнего Тагила, но там отказались поделиться какой-либо информацией касательно случившегося.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru