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В Нижнем Тагиле на Вагонке за больницей №1 в поле сел вертолёт. Из него достали человека на носилках и погрузили в скорую помощь (ВИДЕО)
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В Нижнем Тагиле на Вагонке за больницей №1 в поле сел вертолёт. Из него достали человека на носилках и погрузили в скорую помощь (ВИДЕО)

8 февраля 2016, 15:20Здоровье и экологияДенис Таратонов
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