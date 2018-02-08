Анна Кузнецова: «После отравлений в Екатеринбурге нужен ответственный орган власти»

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова провела совещание с депутатами Госдумы и специалистами Общероссийского народного фронта.

На встрече психолог подняла проблему с организацией питания в российских школах, вспомнив недавние случаи массового заражения острыми кишечными инфекциями в школах Екатеринбурга.

Женщина обратила внимание экспертов на то, что проблема детского питания будет неоднократно подвергаться спорам и поиску приемлемых путей ее решения, если сигналы о массовых вспышках острых кишечных инфекций не прекратятся.

На встрече представили интереснейший опыт регионов. Но качественный шаг может быть сделан только при назначении уполномоченного органа власти, ответственного за всю систему организации детского питания сообщила детский омбудсмен на своей странице в соцсети.

Напомним, из-за массового отравления учеников в школах № 64 и № 74 в Екатеринбурге начались обыски на предприятии по обеспечению школ горячим питанием.