Минздрав: у переболевших COVID-19 пациентов повышается риск развития туберкулеза

Минздрав РФ предупредил о рисках развития туберкулеза у пациентов, перенесших коронавирус, а также сократил число препаратов для лечения инфекции.

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по COVID-19. В ней сокращен список препаратов, рекомендованных для лечения и рассказывается о мутациях коронавируса, а также о рисках развития туберкулеза у переболевших пациентов. В десятой версии рекомендаций минздрав убрал из списка лекарств для лечения коронавируса «Азитромицин». В списке остались «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин» и «Интерферон-альфа». Также в документе говорится о мутации инфекции, выявленной в Великобритании в конце 2020 года. Новый штамм исследуется, при этом к сегодняшнему дню не сообщалось о более тяжелом течении COVID-19 или более высокой летальности. Кроме того, в минздраве пояснили, какие первые симптомы возникают при заражении новой коронавирусной инфекцией и насколько часто они проявляются. Повышение температуры наблюдается в 90% случаев, сухой кашель или с небольшим количеством мокроты — в 80%, одышка — в 30% случаев. В 20% случаев у пациентов встречается ощущение заложенности в грудной клетке, 40% заболевших чувствуют повышенную утомляемость. Также, среди первых симптомов в 11% случаев наблюдаются боли в мышцах и головные боли в 8% случаев, спутанность сознания (9%), кровохарканье (2–3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. В минздраве отметили, что у пациентов, перенесших коронавирус, повышается риск развития туберкулеза. Поэтому заболевшим рекомендуют обязательно провести тестирование на инфекцию во время нахождения в стационаре. Напомним, в Свердловской области по состоянию на 7 февраля коронавирусом заболело 72 787 человек, выздоровело 65 528 пациентов и умерло 2 132 жителя региона. В Свердловской области выявлено 313 случаев COVID-19 за сутки В Свердловской области выявлено 313 случаев COVID-19 за сутки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter