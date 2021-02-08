Минздрав: у переболевших COVID-19 пациентов повышается риск развития туберкулеза

Кроме того, в минздраве пояснили, какие первые симптомы возникают при заражении новой коронавирусной инфекцией и насколько часто они проявляются. Повышение температуры наблюдается в 90% случаев, сухой кашель или с небольшим количеством мокроты — в 80%, одышка — в 30% случаев. В 20% случаев у пациентов встречается ощущение заложенности в грудной клетке, 40% заболевших чувствуют повышенную утомляемость.