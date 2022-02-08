Пациенты с ковидом часами стоят в очередях у тагильских поликлиник

Пациенты с симптомами коронавируса и ОРВИ вынуждены часами стоять в очереди в поликлиниках Нижнего Тагила. Жалобы поступают от жителей Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов.

8 февраля жительница Гальянки запечатлела длинную очередь на прием в отделение Городской поликлиники № 4 для пациентов с симптомами ОРВИ или коронавируса. Люди с температурой вынуждены часами стоять на улице, чтобы попасть к врачу. 1 февраля, по словам ещё одной жительница района, больных было в пять раз больше и прием они ждали около 1,5 часа. TagilCity.ru В комментариях поста о большой нагрузке на больницы в соцсети TagilCity.ru тагильчане из разных районов города озвучили эту же проблему. На Вагонке вчера 6 часов отстояла в полуобморочном состоянии с температурой. Почему поликлиника УВЗ не принимает своих больных работников, всех посылают на Окунева, а там и так врачей нет. Зачем для УВЗ построили поликлинику, чтобы они в общую ходили? Если бы правильно сделали маршрутизацию, и нагрузки бы такой на наших врачей не было! А ещё отмена карантина для контактных — это же бред полный, кто разносит заразу, если не они!!! поделилась отзывом о приеме в Городской поликлинике № 1 жительница Вагонки Марина. Подобные ситуации происходят и в поликлинике № 3 на Липовом тракте, 30А. Тагильчанка Юлия рассказала, что в больнице много пациентов с симптомами ОРВИ, а врачи стали принимать их до 20:00. При этом очередь не только в отделение для больных коронавирусом, но и у регистратуры, кабинетов специалистов и возле помещений для сдачи анализов, добавила жительница Выи Ольга. Вчера пошла к терапевту с проблемой ЖКТ, полчаса простояла в общей очереди в регистратуру, чтобы получить карточку по талону, взятому в интернете. В очереди все вместе — и с температурой, и без. Распространим ковид ударными темпами, поделилась в Телеграм-канале TagilCity.ru читательница Инна. Также очереди скапливаются и в коридорах поликлиники № 2 на Тагилстрое. Мало того, что почти перед самым входом сидит полный коридор людей на мазки, так еще и в регистратуру стоять приходится очень долго. То есть ты заходишь и сразу попадаешь в коронавирус. Я вообще один раз пришла утром, смотрю, люди на улице стоят, как-то без задней мысли пошла. Захожу внутрь, спрашиваю «Кто последний?», а мне говорят, уточнить на улице, возмущается жительница Тагилстроя Ольга. Фото: TagilCity.ru 7 февраля тагильчанин пожаловался, что в Городской поликлинике № 4 на ГГМ прекращен прием плановых пациентов. Теперь жителей района отправляют в подразделение на ул. Новострой, 24. Старшая медсестра больницы рассказала, что врачей переводят в отделения для больных коронавирусом, но медицинскую помощь остальным тагильчанам они оказывают в плановом режиме. Однако в этот же день терапевт больницы не принял пациентку, озвучив причину перепрофилирования поликлиники для больных ковидом. В настоящее время в отделении предоставляются плановые медицинские услуги: обследования в рамках диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, и ежегодные профилактические осмотры (клинические и биохимические анализы крови, клинический анализ мочи, ЭКГ, спирография, флюорография). Работает отделение неотложной помощи, смотровой кабинет, кабинет вакцинации, организован прием гериатра, кардиолога, а также сформированы врачебно-сестринские бригады для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, прокомментировала обращения тагильчан пресс-секретарь поликлиники №4 Екатерина Абдуллаева. Тагильчане выдвигают предположения по поводу возникновения данной проблемы. Одни считают, что вспышка заболеваемости связана с распространением омикрона, другие — с нехваткой врачей. Недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что больничный лист можно оформить по телефону после консультации врача. По его словам, это поможет снизить нагрузку на специалистов. Такой возможностью уже воспользовалась тагильчанка Юлия: Я прекрасно оформила больничный дистанционно. У меня поликлиника № 3. В воскресенье позвонила в колл-центр поликлиники. Дежурный по телефону спросил о жалобах. У меня симптомы ОРВИ. Спросил, в состоянии ли я прийти на прием. Ответила, что нет. Сказал, ждать врача, больничный оформляется дистанционно днем обращения. Врач пришел на следующий день. Осмотрел, назначил лечение и дату приема. Никаких сложностей не испытала.

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