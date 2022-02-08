Режим ЧС из-за чумы объявлен в двух свердловских муниципалитетах

С текстом распоряжения Евгения Куйвашева можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации. Из документа следует, в частности, что решение о введении режима ЧС в Карпинске принято в связи с выявленной в муниципалитете очередной вспышкой АЧС. Город Краснотурьинск оказался, в свою очередь, в зоне риска, говорится в распоряжении.