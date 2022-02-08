Режим ЧС из-за чумы объявлен в двух свердловских муниципалитетах

Режим ЧС из-за чумы объявлен в двух свердловских муниципалитетах
Режим ЧС из-за чумы объявлен в двух свердловских муниципалитетах
Сегодня, 22:27Здоровье и экологияФото: 1MI

Чума свиней привела к режиму ЧС в свердловских муниципалитетах

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев официально объявил о введении режима ЧС на территориях Краснотурьинска и Карпинска. Там зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней (АЧС).

С текстом распоряжения Евгения Куйвашева можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации. Из документа следует, в частности, что решение о введении режима ЧС в Карпинске принято в связи с выявленной в муниципалитете очередной вспышкой АЧС. Город Краснотурьинск оказался, в свою очередь, в зоне риска, говорится в распоряжении.

Напомним, предыдущая вспышка АЧС была зафиксирована в регионе в конце января текущего года. Из заявления мэра Карпинска Андрея Клопова тогда следовало, что специалисты выявили вирус более чем у восьми десятков животных.

Евгений Куйвашев ранее объявлял о режиме ЧС в связи со вспышкой АЧС в Ирбитском и Камышловском муниципальных районах, а также в Арамильском, Пышминском, Белоярском, Сысертском и Березовском городских округах. Кроме того, губернатор вводил режим ЧС на территориях Сухого Лога, Нижнего Тагила и Богдановича.

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