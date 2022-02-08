Режим ЧС из-за чумы объявлен в двух свердловских муниципалитетах

С текстом распоряжения Евгения Куйвашева можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации. Из документа следует, в частности, что решение о введении режима ЧС в Карпинске принято в связи с выявленной в муниципалитете очередной вспышкой АЧС. Город Краснотурьинск оказался, в свою очередь, в зоне риска, говорится в распоряжении.
Напомним, предыдущая вспышка АЧС была зафиксирована в регионе в конце января текущего года. Из заявления мэра Карпинска Андрея Клопова тогда следовало, что специалисты выявили вирус более чем у восьми десятков животных.
Евгений Куйвашев ранее объявлял о режиме ЧС в связи со вспышкой АЧС в Ирбитском и Камышловском муниципальных районах, а также в Арамильском, Пышминском, Белоярском, Сысертском и Березовском городских округах. Кроме того, губернатор вводил режим ЧС на территориях Сухого Лога, Нижнего Тагила и Богдановича.