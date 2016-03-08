Будущим медикам Нижнего Тагила специалисты рассказали, как спасать человека, провалившегося под лед (ФОТО)

Будущие медики смогли пообщаться со специалистами об особенностях спасения людей на водных объектах. Статистика гибели людей на воде в начале таянья льда крайне удручающая. В конце зимы и начале весны лед на водоемах может быть достаточно толстым - 40-50 сантиметров, однако периодические оттепели делают его очень хрупким.

Человек, оказавшийся в воде, хватаясь за края подобного льда, не может спастись: ломкий лед крошится у него под руками. В такой ситуации помочь человеку непросто даже профессионалам.

Спасатель с почти тридцатилетним стажем Владимир Александренко поведал студентам медицинского колледжа о реальных историях спасения людей: специалист поделился правилами спасения и оказания первой помощи пострадавшим. В копилке спасателя оказались и истории о том, как профессионалам удавалось вывести пострадавших на воде из состояния клинической смерти.

Эта встреча с реальными специалистами, по мнению организаторов, стала более наглядной и интересной, нежели обучение по книгам.