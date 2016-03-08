Будущим медикам Нижнего Тагила специалисты рассказали, как спасать человека, провалившегося под лед (ФОТО)
Инспектор ГИМС МЧС Макаров А.А., начальник водной спасательной станции Александренко В.Н. и методист МБУ «Центра защиты населения и территории г.Н.Тагил» посетили медицинский колледж с лекцией о том, как правильно оказывать помощь человеку, провалившемуся под лед.
Будущие медики смогли пообщаться со специалистами об особенностях спасения людей на водных объектах. Статистика гибели людей на воде в начале таянья льда крайне удручающая. В конце зимы и начале весны лед на водоемах может быть достаточно толстым - 40-50 сантиметров, однако периодические оттепели делают его очень хрупким.
Человек, оказавшийся в воде, хватаясь за края подобного льда, не может спастись: ломкий лед крошится у него под руками. В такой ситуации помочь человеку непросто даже профессионалам.
Спасатель с почти тридцатилетним стажем Владимир Александренко поведал студентам медицинского колледжа о реальных историях спасения людей: специалист поделился правилами спасения и оказания первой помощи пострадавшим. В копилке спасателя оказались и истории о том, как профессионалам удавалось вывести пострадавших на воде из состояния клинической смерти.
Эта встреча с реальными специалистами, по мнению организаторов, стала более наглядной и интересной, нежели обучение по книгам.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru