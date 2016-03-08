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Будущим медикам Нижнего Тагила специалисты рассказали, как спасать человека, провалившегося под лед (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Будущим медикам Нижнего Тагила специалисты рассказали, как спасать человека, провалившегося под лед (ФОТО)

8 марта 2016, 10:25Здоровье и экологияАлександра Логинова
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