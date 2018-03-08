-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -8
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Ядовитый выброс азота зафиксирован в Краснотурьинске

8 марта 2018, 12:30Добавить новость
происшествие,Свердловская область,экология,Краснотурьинск,загрязнение,азот,воздух

Станция контроля воздуха зафиксировала в Краснотурьинске выброс вредных веществ — превышена концентрация диоксида азота.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разместило на своем сайте информацию o превышении норм концентрации загрязняющих веществ в воздухе Краснотурьинска. Уровень диоксида азота составил 1,2 ПДКсс, уровень мелкодисперсной пыли 1,3 ПДКсс.

Диоксид азота относится к острым раздражителям, токсично действуя на организм человека. Последствиями его воздействия становятся раздражение слизистых оболочек носа и глаз вплоть до отека легких, a также уменьшение содержания гемоглобина в крови.

Сообщений o загрязнении воздуха в других городах Среднего Урала не поступало, пишет «Новости УрФО».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Превышение нормы вредных веществ зафиксировано в воздухе над Нижним Тагилом
13 февраля, 20:40
0 9
Повышенная концентрация диоксида азота обнаружена в атмосфере Нижнего Тагила
30 января, 22:05
0 4
Электрик погиб на корпоративе в Краснотурьинске: его несколько раз переехали на авто
15 января, 15:30
0 15

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 106
Подписаться на новости