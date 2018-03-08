Ядовитый выброс азота зафиксирован в Краснотурьинске

Станция контроля воздуха зафиксировала в Краснотурьинске выброс вредных веществ — превышена концентрация диоксида азота.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разместило на своем сайте информацию o превышении норм концентрации загрязняющих веществ в воздухе Краснотурьинска. Уровень диоксида азота составил 1,2 ПДКсс, уровень мелкодисперсной пыли 1,3 ПДКсс.





Диоксид азота относится к острым раздражителям, токсично действуя на организм человека. Последствиями его воздействия становятся раздражение слизистых оболочек носа и глаз вплоть до отека легких, a также уменьшение содержания гемоглобина в крови.





Сообщений o загрязнении воздуха в других городах Среднего Урала не поступало, пишет «Новости УрФО».