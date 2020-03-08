В Нижнем Тагиле потеплеет до +5 градусов

В понедельник, 9 марта, днем будет +1 градус, ночью похолодает до 0 градусов, снегопад. Ветер юго-западный, до 8 м/с.

10 марта днем столбик термометра поднимется до +4 градусов, ночью будет 0 градусов. В этот день также ожидается снег и южный ветер, с порывами до 8 м/с.