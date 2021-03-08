176 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Также коронавирус был диагностирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Качканара, Камышловского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Таборинского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
В общей сложности, за время эпидемии, на Среднем Урале выявлен 79 041 случай COVID-19.
297 человек находятся в тяжелом состоянии, 157 из них находятся в реанимации, в том числе 157 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России за период с 7 по 8 марта зарегистрировано 10 253 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 421, Санкт-Петербурге — 956, а также Московской области — 746. За время эпидемии COVID-19 был выявлен у 4 333 029 человек.
За минувшие сутки в регионе выписали 189 человек, в общей сложности из медицинских учреждений выписан 72 101 житель Свердловской области.
В целом по стране за минувшие 24 часа выписано в связи с выздоровлением 10 322 человека, больше всего в Санкт-Петербурге — 1 411, Москве — 1 037 и Московской области — 555. Общее количество вылечившихся достигло 3 922 246 пациентов.
За время пандемии зафиксировано 2 466 летальных случаев.
В России за период с 7 по 8 марта зарегистрировано 379 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Больше всего умерших жителей Москве — 53, Санкт-Петербурге — 43 и Московской области — 29. Всего за время эпидемии COVID-19 унес жизни 89 473 жителей страны.