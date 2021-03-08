176 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

В России за период с 7 по 8 марта зарегистрировано 10 253 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 421, Санкт-Петербурге — 956, а также Московской области — 746. За время эпидемии COVID-19 был выявлен у 4 333 029 человек.