Число заражённых COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 4,8 тысячи человек

Число заражённых COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 4,8 тысячи человек

Сегодня, 18:45Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле с начала пандемии превысило 4,8 тысячи человек.

Девять случаев COVID-19 выявлено за сутки в Нижнем Тагиле, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности 4812 тагильчан заболели коронавирусной инфекцией за время пандемии.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 176 случаев COVID-19. За период эпидемии 79 041 свердловчанин заболел инфекцией.

Состояние 297 заболевших оценивается как тяжелое. 157 пациентов находятся в отделениях реанимации, из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц региона выписали 189 пациентов за период с 7 по 8 марта. Общее число выздоровевших на Среднем Урале достигло 72 101 человека.

Зафиксировано 10 летальных случаев среди жителей региона. Общее число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области достигло 2 466 человек.

статистиказаболеваемостьНижний Тагилкоронавирус
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