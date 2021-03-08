Число заражённых COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 4,8 тысячи человек

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле с начала пандемии превысило 4,8 тысячи человек.

Девять случаев COVID-19 выявлено за сутки в Нижнем Тагиле, сообщает оперативный штаб Свердловской области. В общей сложности 4812 тагильчан заболели коронавирусной инфекцией за время пандемии. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 176 случаев COVID-19. За период эпидемии 79 041 свердловчанин заболел инфекцией. Состояние 297 заболевших оценивается как тяжелое. 157 пациентов находятся в отделениях реанимации, из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц региона выписали 189 пациентов за период с 7 по 8 марта. Общее число выздоровевших на Среднем Урале достигло 72 101 человека. Зафиксировано 10 летальных случаев среди жителей региона. Общее число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области достигло 2 466 человек.

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