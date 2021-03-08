Пасмурная и снежная погода ожидается в Нижнем Тагиле до конца недели

Пасмурная и снежная погода с похолоданием до -24 градусов ожидается в Нижнем Тагиле с 9 по 12 марта, сообщается на сайте Гисметео.

9 марта столбики термометров утром опустятся до -9 градусов. Однако в течение дня потеплеет до -6. Весь день погода будет пасмурной с небольшими осадками. Ветер юго-западный и западный с порывами до 11 метров в секунду. 10 марта утром похолодает до -17 градусов, а в течение дня воздух прогреется до -12 градусов. Также прогнозируется пасмурная погода и осадки в виде снега. Ветер северный и северо-восточный с порывами до -12 метров в секунду. 11 марта все еще сохранится пасмурная погода со снегом. Столбики термометров опустятся до -20 градусов. В течение дня ветер будет северным с порывами до 9 метров в секунду. 12 марта утром температура воздуха составит -24 градуса. Однако в течение дня потеплеет до -15. Ветер западный до восьми метров в секунду. Также ожидается ясная погода с 8.00 до 17.00.

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