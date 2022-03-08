Столовые в школе и детсадах Горноуральского закрыли из-за плохой воды

Столовые в школе и детсадах Горноуральского закрыли из-за плохой воды
Столовые в школе и детсадах Горноуральского закрыли из-за плохой воды
Вчера, 22:49Здоровье и экологияФото: 1MI

В школе поселка Горноуральский из-за плохой воды сократили уроки

Пищеблоки в школе и детсадах поселка Горноуральский 9 марта из-за низкого качества очистки воды остановят работу. Как сообщил TagilCity.ru свой источник, решение об этом приняли местные власти.

О закрытии столовых родителям сообщили администрации учебных учреждений. Причину объясняют плохим качеством воды. Оно настолько не соответствует нормам СанПиН, что готовить еду нельзя. Причем, и в обоих детских садах, и в школе.

По данным источника TagilСity.ru, педагогов обязали предупредить родителей учащихся с 1 по 11 классов о сокращении каждого урока до 30 минут, а перемен — до 10 минут. Позавтракать школьникам предлагается дома.

Хорошо, хоть предупредили всех родителей, а не стали наших детей кормить едой, приготовленной на такой воде! рассказала местная жительница.

Ранее местные жители жаловались на неприятный запах водопроводной воды, связывая его появление с работой агрокомплекса «Горноуральский».

Мужчины и женщины говорят, что предприятие годами сливает свиные фекалии в поля, расположенные неподалеку от населенного пункта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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