Столовые в школе и детсадах Горноуральского закрыли из-за плохой воды

О закрытии столовых родителям сообщили администрации учебных учреждений. Причину объясняют плохим качеством воды. Оно настолько не соответствует нормам СанПиН, что готовить еду нельзя. Причем, и в обоих детских садах, и в школе.
По данным источника TagilСity.ru, педагогов обязали предупредить родителей учащихся с 1 по 11 классов о сокращении каждого урока до 30 минут, а перемен — до 10 минут. Позавтракать школьникам предлагается дома.
Хорошо, хоть предупредили всех родителей, а не стали наших детей кормить едой, приготовленной на такой воде! рассказала местная жительница.
Ранее местные жители жаловались на неприятный запах водопроводной воды, связывая его появление с работой агрокомплекса «Горноуральский».
Мужчины и женщины говорят, что предприятие годами сливает свиные фекалии в поля, расположенные неподалеку от населенного пункта.