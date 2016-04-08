К Дню города-2016 пройдет благоустройство и озеленение Нижнего Тагила

В Тагилстроевском районе планируется высадить саженцы и цветы в парке НТМК, а также у памятника погибшим горнякам. Памятник находится на Руднике им. III Интернационала.

В Дзержинском районе разработан проект благоустройства Кургана памяти. Кроме того, на Вагонке планируется облагородить несколько скверов, посадить там деревья и кустарники.

В центре города озеленят аллеи предпринимателей и ветеранов, территорию фонтана возле Центральной аптеки на проспекте Ленина. 500 кустов и деревьев высадят на перекрестке Заводская - Октябрьской революции. Там же отремонтируют дорожки для пешеходов, смонтируют подвеску стелы.

Уместно добавить, что в Нижнем Тагиле нынче будет высажено в три раза меньше цветов, чем в 2015 году.

Со спортивными планами на День города поделился начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских. К Дню города в Нижнем Тагиле планируется провести традиционный конкурс «Молодая семья», а также фестиваль авторской песни. А в «Тагильской лагуне» дебютирует спортивная акция «От значка ГТО к Олимпийским медалям». Также, 6 августа пройдет скоростной забег на Лисью гору.

Юные тагильчане также не останутся без внимания. В ГДДЮТ они смогут принять участие в различных праздничных квестах, конкурсах и викторинах, которые посвящены истории города.

Также, началась работа по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила. В настоящий момент в горадминистрации готовят историческую справку, чтобы получить на проведение праздника 200 млн рублей.