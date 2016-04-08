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Нижний Тагил встречает весну: рабочие очищают город от мусора, накопившегося за зиму (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил встречает весну: рабочие очищают город от мусора, накопившегося за зиму (ФОТО)

8 апреля 2016, 15:50Здоровье и экологияПавел Щербина
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