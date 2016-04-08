Нижний Тагил встречает весну: рабочие очищают город от мусора, накопившегося за зиму (ФОТО)

Я столько дворников в центре видел только перед приездом Путина в Нижний Тагил. Кругом люди в светоотражающих жилетах. Неужели хотят за день собрать всё, что накопилось за зиму написал в редакцию TagilCity.ru тагильчанин Иван.

При обходе района журналисты TagilCity.ru тоже увидели дорожных рабочих в центре города. В Администрации Ленинского района пояснили, что работы ведутся силами ООО «КапиталСтрой».

Да, по подряду от Администрации города Нижний Тагил наша компания проводит работы по уборке мусора. По состоянию на 15:00 за сегодняшний день было собрано и вывезено 8 тонн мусора сообщили журналистам TagilCity.ru представители ООО «КапиталСтрой».

TagilCity.ru напоминает читателям о том, что чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят.