Жильцы одного из вагонских домов в Нижнем Тагиле жалуются на огромных крыс, управляющая компания сообщает, что крыс уже травили (ФОТО)

Мы неоднократно обращались в «Управляющую компанию Дзержинского района» с просьбой о травле крыс и мышей, по адресу ул. Юности, 18, первый подъезд. С жалобами обращаемся уже с февраля месяца! Ремонт в подъезде не делался около 10 лет, подъезд выглядит ужасно, все стенки облуплены написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Вера.

Журналисты TagilCity.ru решили лично осмотреть подъезд дома, из которого в редакцию поступило письмо. Экскурсию по подъезду для TagilCity.ru провели тагильчанки Вера и Надежда.

На первом этаже в ноздри сразу бьёт неприятный запах из подвала. В подвале слышится громкое копошение. Жильцы уверяют, что там живут большие крысы. По лестницам подъезда, по словам жильцов, пролегает их маршрут от мусоропровода до подвала. В своих описаниях грызунов жильцы дома едины – они огромны. Но необходимо отметить, что никто из крыс не пожелал позировать перед камерой TagilCity.ru. За время, проведённое в подъезде, грызуны журналистам не встретились.

В нашем подъезде ремонт не проводился со дня сдачи дома в 1989 году. В подъезде крысы, тараканы, муравьи. Управляющая компания наших проблем не замечает. В 2013 году должны были провести ремонт, но где он? Зато поставили на крыше вышки сотовой связи. Мы пытались узнать у представителей УК о том, куда идут деньги от аренды, а они только улыбались рассказала журналисту TagilCity.ru жительница подъезда Надежда.

Очевидно, что подъезд нуждается в косметическом ремонте, но если не учитывать запах на первом этаже и звуки копошения в подвале, подъезд создаёт впечатление вполне типичного для Нижнего Тагила. Даже лампочки горят на каждом из этажей.

Закрытая дверь в подвал. За ней, по заверениям жильцов, обитают крысы.

Однако крысы - это повод выяснить то, как управляющая компания ведёт работу по претензиям жильцов. Потому журналисты TagilCity.ru связались с руководством ООО «Управляющая компания Дзержинского района».

Последняя дератизация [травля крыс – прим. ред.] проводилась 20 марта 2016 года. Если от жильцов поступят заявления, мы, конечно, снова вызовем обработчиков. У нас заключён договор со специализированной организацией. После проведения работ по дератизации они всегда предоставляют нам акт. Нужно учитывать, что есть факторы, способствующие появлению грызунов в доме: многие жильцы оставляют мусор возле мусоропровода, не выбрасывая его. Близость рынка тоже играет свою роль рассказал журналистам TagilCity.ru директор ООО «Управляющая компания Дзержинского района» Копаев Никита.

Журналисты TagilCity.ru в среду прошли с девятого по первый этажи, но складируемого мусора не заметили. Это могло быть совпадением.

Что касается вышек сотовой связи, установленных на крыше дома, руководство УК пояснило:

Провайдеру ежемесячно выставляется счёт на 18 000 рублей. Эти денежные средства поступают на лицевой счёт дома. Они расходуются на текущий ремонт. В прошлом году, например, проводились работы по ремонту канализации, ремонту мусоропровода, были заменены почтовые ящики. В феврале-марте этого года была проведена большая очистка подвалов. Они были очищены от мусора и других продуктов жизнедеятельности. После неё и была проведена последняя дезинсекция и дератизация подвала.

Жильцы подтвердили, что работы в подвале проводились. После них дверь в подвал стала запираться. Но, по мнению жильцов, недостаточно надёжно для того, чтобы туда не могли попасть крысы. Кроме того, расчистка подвала – это хорошо, но косметическое состояние подъезда по-прежнему удручающее, считают жильцы.

Для проведения в подъезде ремонта собственникам необходимо принять решение на общем собрании. Утвердить план работ. Мы отработаем этот вопрос, без проблем. Мы проведём необходимые работы при нормальной динамике собираемости платежей. Жильцам нужно обратиться к нам в УК. Если собственники по всему дому подпишут, что ремонт нужен первому подъезду, вопросов нет, мы проведём этот ремонт заверил журналистов TagilCity.ru директор ООО «Управляющая компания Дзержинского района» Копаев Никита.

В УК отметили, что по дому проводится много работы, которую жильцы не замечают. Например, работы в подвале (с трубами) или на кровле. Приоритет отдаётся именно работам по укреплению и восстановлению коммуникаций по той причине, что терпеть неокрашенные стены в подъезде проще, чем жить без холодной воды или устранять последствия аварии канализации. Среди прочего, представители УК сообщили, что в доме наблюдаются проблемы с оплатой жильцами коммунальных услуг.