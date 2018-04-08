Уборочная техника моет улицы Екатеринбурга специальным шампунем

В социальных сетях пользователи выдвинули предположение, что это связано с Чемпионатом мира по футболу 2018 года .

В администрации Екатеринбурга отрицают эту версию. Это обычная ежегодная процедура - часть весеннего месячника. Кроме мытья дорог в апреле планируют убрать мусор, прибраться во дворах, лесах и парках. На 21 апреля также назначен общегородской День чистоты, сообщает «Моменты».