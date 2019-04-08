Проект по обучению тяжело болеющих детей реализуется в Свердловской области

Проект «УчимЗнаем» направлен на обучение в медучреждениях тяжело или длительно болеющих детей. В рамках него дети смогут получать полноценное образование в больницах или на дому. Длительная болезнь ведет к изоляции ребенка от общества, дети не могут посещать школу и детский сад, что чревато отставанием в развитии.

Очень хорошо, что мы сможем развивать и социализировать ребенка, чтобы по завершению длительного лечения он возвращался к полноценной жизни и не отставал от своих сверстников,сказала заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.