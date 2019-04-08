Проект по обучению тяжело болеющих детей реализуется в Свердловской области
Сегодня, 10:49Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области будет реализован федеральный проект «УчимЗнаем», сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.
Проект «УчимЗнаем» направлен на обучение в медучреждениях тяжело или длительно болеющих детей. В рамках него дети смогут получать полноценное образование в больницах или на дому. Длительная болезнь ведет к изоляции ребенка от общества, дети не могут посещать школу и детский сад, что чревато отставанием в развитии.
Очень хорошо, что мы сможем развивать и социализировать ребенка, чтобы по завершению длительного лечения он возвращался к полноценной жизни и не отставал от своих сверстников,сказала заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.
На территории Свердловской области практика обучения длительно болеющих детей действует уже 10 лет, у региона есть все возможности для участия в реализации федерального проекта «УчимЗнаем».
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