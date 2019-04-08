Теплая и солнечная погода ожидается в Нижнем Тагиле

8 и 9 апреля в Нижнем Тагиле днем столбик термометра поднимется до отметки в +7 градусов. Ночью похолодает до 0...-2 градусов. В понедельник возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 9-12 м/с.

В среду, 10 апреля, потеплеет до +12 градусов. Весь день будет ясная погода. Ночью похолодает до -2 градусов. Ожидаемая скорость ветра – 8 м/с.