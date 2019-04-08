Теплая и солнечная погода ожидается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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С 8 по 12 апреля в Нижнем Тагиле ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем будет подниматься до 15 градусов, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 и 9 апреля в Нижнем Тагиле днем столбик термометра поднимется до отметки в +7 градусов. Ночью похолодает до 0...-2 градусов. В понедельник возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 9-12 м/с.
В среду, 10 апреля, потеплеет до +12 градусов. Весь день будет ясная погода. Ночью похолодает до -2 градусов. Ожидаемая скорость ветра – 8 м/с.
11 и 12 апреля столбик термометра днем поднимется до +13...+15 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в эти дни ожидается +1...+2 градуса. Скорость ветра составит 10-14 м/с.
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