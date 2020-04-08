«ЕВРАЗ НТМК» получил патент на технологию по снижению нагрузки на окружающую среду

С начала года «ЕВРАЗ» получил пять патентов на уникальные изобретения.

Три из них касаются технологии производства чугуна. Металлурги специальным зонтом собирают газы и пыль, которые остаются после плавки чугуна. После этого они отправляются на переработку и повторно используются в производстве. Таким образом, нагрузка на окружающую среду уменьшается.

Еще одна технология позволила увеличить стойкость конвертеров и донных фурм (огнеупорная вставка в печи, которая находится ниже уровня металла) в 2,5 раза. Это было сделано за счет изменения футеровки днища конвертера и использования разноуровневой кладки.