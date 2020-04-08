У жителя Нижнего Тагила предварительно подтвердился коронавирус

Ранее днём, 8 апреля, источник TagilCity.ru сообщил о выявлении у одного из тагильчан коронавируса. По его словам, он находится в инфекционной больнице. Однако главврач больницы Марина Холманских и тагильские чиновники отказались комментировать ситуацию, а пресс-секретарь мэрии Алла Жернакова заявила, что по сводкам на сегодняшний день количество заболевших Covid-19 в Нижнем Тагиле — 0.

Однако позже Юрий Бармин подтвердил информацию о предварительном диагнозе коронавируса у одного из тагильчан. По данным АН «Между строк», вирус обнаружили у 63-летнего жителя Вагонки, который недавно приехал из Белоруссии.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге было выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших в области составляет 56 человек. По данным на 8 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 8672 человека. За последние сутки подтверждено еще 1175 случаев заболевания. Количество выздоровевших за сутки составляет 75 человек.