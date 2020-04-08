Получить консультацию врача не выходя из дома: онлайн сервис по вопросам здоровья
Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса продлены до 30 апреля, и жителям Свердловской области и Нижнего Тагила предстоит провести еще не одну неделю в карантинных условиях. Как быть, если возникли проблемы со здоровьем? В условиях самоизоляции СМТ-клиника запускает новый онлайн сервис.
В период домашней изоляции может появиться необходимость обращения за медицинской помощью. Для этого СМТ-клиника предлагает воспользоваться сервисом онлайн-консультации с врачами.
Многие частные клиники были вынуждены свернуть плановые профилактические осмотры, проведение медицинских комиссий в детские сады, школы и вузы, транспортные и оружейные комиссии и вакцинацию.
В сфере частной медицины ощущается острая нехватка пациентов, которые приходят только за неотложной помощью. Ситуация вынуждает нас срочно внедрять новые технологии и на сегодняшний день наша клиника запускает приложение и web-версию, где наиболее востребованные специалисты будут консультировать в режиме онлайн,рассказала Марковская Ольга Викторовна, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед высшей категории, Главный врач Детской клиники СМТ-КИДС.
Получить ответы по вопросам здоровья от квалифицированного специалиста клиники можно по следующим направлениям: терапия, неврология, гастроэнтерология, травматология, ортопедия, отоларингология, дерматология, физиотерапия. На вопросы родителей юных пациентов ответит онлайн педиатр.
В услугу онлайн-консультации входит: сбор анамнеза и жалоб пациента, комментарий врача по ранее проведенным анализам и обследованию, дообследование до очного приема, направление на конкретного специалиста. На основании полученных данных пациента направят к конкретному специалисту. Важно, что первичные обращения не будут заканчиваться постановкой диагноза и назначением лечения, пациент получит полное сопровождение.
В режиме онлайн мы можем рекомендовать обратившимся пройти какое-то дополнительное обследование и прокомментировать его результаты. Также мы можем скорректировать лечение у тех пациентов, которых мы знаем. Но непосредственного контакта и манипуляций сейчас конечно не производится. Поэтому берегите себя, будьте разумны, оставайтесь дома и обращайтесь к нам онлайн, советует Ольга Марковская.
Воспользоваться услугой можно на платной основе со скидкой 15%, а также получить бесплатную консультацию врача-физиотерапевта. Для этого нужно позвонить в контакт-центр: ☎️ +7(343) 272-03-00 СМТ-клиники или воспользоваться приложением.