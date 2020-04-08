Получить консультацию врача не выходя из дома: онлайн сервис по вопросам здоровья

В период домашней изоляции может появиться необходимость обращения за медицинской помощью. Для этого СМТ-клиника предлагает воспользоваться сервисом онлайн-консультации с врачами.

Многие частные клиники были вынуждены свернуть плановые профилактические осмотры, проведение медицинских комиссий в детские сады, школы и вузы, транспортные и оружейные комиссии и вакцинацию.

В сфере частной медицины ощущается острая нехватка пациентов, которые приходят только за неотложной помощью. Ситуация вынуждает нас срочно внедрять новые технологии и на сегодняшний день наша клиника запускает приложение и web-версию, где наиболее востребованные специалисты будут консультировать в режиме онлайн,рассказала Марковская Ольга Викторовна, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед высшей категории, Главный врач Детской клиники СМТ-КИДС.

Получить ответы по вопросам здоровья от квалифицированного специалиста клиники можно по следующим направлениям: терапия, неврология, гастроэнтерология, травматология, ортопедия, отоларингология, дерматология, физиотерапия. На вопросы родителей юных пациентов ответит онлайн педиатр.

В услугу онлайн-консультации входит: сбор анамнеза и жалоб пациента, комментарий врача по ранее проведенным анализам и обследованию, дообследование до очного приема, направление на конкретного специалиста. На основании полученных данных пациента направят к конкретному специалисту. Важно, что первичные обращения не будут заканчиваться постановкой диагноза и назначением лечения, пациент получит полное сопровождение.

В режиме онлайн мы можем рекомендовать обратившимся пройти какое-то дополнительное обследование и прокомментировать его результаты. Также мы можем скорректировать лечение у тех пациентов, которых мы знаем. Но непосредственного контакта и манипуляций сейчас конечно не производится. Поэтому берегите себя, будьте разумны, оставайтесь дома и обращайтесь к нам онлайн, советует Ольга Марковская.