Внештатный пульмонолог Минздрава усомнился в достоверности тестов на коронавирус

Об этом заявил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

По его словам, чувствительность тестов составляет 70-80%.

У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19, сказал специалист.

Было проведено исследование с участием 1400 пациентов. У 300 человек тест показал отрицательные результаты, но компьютерная томография выявила изменения в легких, характерные для коронавируса. Главный внештатный пульмонолог отметил, что самым надежным способом диагностики заболевания является компьютерная томография.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в России составляет 7517 человек, 61 пациент из них скончался. В Свердловской области, по данным на 7 апреля, зарегистрирован 51 случай заболевания.