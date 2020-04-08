Внештатный пульмонолог Минздрава усомнился в достоверности тестов на коронавирус
Примерно 20-30% ПЦР-тестов на коронавирус, которые используются в России, показывают недостоверные результаты, сообщает Medvestnik.ru.
Об этом заявил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
По его словам, чувствительность тестов составляет 70-80%.
У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19, сказал специалист.
Было проведено исследование с участием 1400 пациентов. У 300 человек тест показал отрицательные результаты, но компьютерная томография выявила изменения в легких, характерные для коронавируса. Главный внештатный пульмонолог отметил, что самым надежным способом диагностики заболевания является компьютерная томография.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в России составляет 7517 человек, 61 пациент из них скончался. В Свердловской области, по данным на 7 апреля, зарегистрирован 51 случай заболевания.