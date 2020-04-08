Завод ЭМА в Екатеринбурге увеличил производство бактерицидных ламп в пять раз
Вчера, 23:30Здоровье и экологияФото: ema.su
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбургский завод электромедицинской аппаратуры из-за коронавируса увеличил объемы производства бактерицидных ламп в пять раз, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам директора предприятия Ильи Булатова, в ближайшие месяцы завод планирует выпускать еще в два раза больше продукции.
При этом срок изготовления одной лампы достигает 45 дней, так как специалистам приходится ждать необходимые детали. Сейчас вопрос о более быстрой доставке комплектующих решается с российским правительством.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей