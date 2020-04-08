Завод ЭМА в Екатеринбурге увеличил производство бактерицидных ламп в пять раз

По словам директора предприятия Ильи Булатова, в ближайшие месяцы завод планирует выпускать еще в два раза больше продукции.

При этом срок изготовления одной лампы достигает 45 дней, так как специалистам приходится ждать необходимые детали. Сейчас вопрос о более быстрой доставке комплектующих решается с российским правительством.