106-летняя россиянка поставила прививку от коронавируса

106-летняя россиянка поставила прививку от коронавируса
Сегодня, 10:32Здоровье и экологияФото: V1.ru
106-летняя россиянка Елизавета Бойкова из Волгограда, пережившая войну, поставила прививку от коронавируса и завила: когда эпидемия закончится, она еще споет инфекции на прощанье.

Одна из самых пожилых жительниц России — Елизавета Бойкова, родившаяся 106 лет назад, приняла участие в массовой вакцинации от «COVID-19». Сейчас пенсионерка живет доме-интернате, она плохо слышит и видит, но сама за собой ухаживает и многое помнит.

При этом бабушка о военном времени особо ничего не рассказывает, ссылаясь на свой возраст и забывчивость. На фронте у нее погиб муж, много лет спустя погиб в армии и единственный сын.

Елизавете Ильиничне уже поставили оба компонента вакцины «Спутник V».

Прививку меня не заставлял никто делать. Все пошли, и я пошла. Первый день мне было тяжело, больно, а потом перестало. Сейчас не скажу, что мне плохо, рассказала порталу V1 пожилая россиянка.

И заявила, что когда «этот коронавин» закончится, на прощанье ему она споет одну из самых известных военных песен.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции.

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