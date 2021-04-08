106-летняя россиянка поставила прививку от коронавируса

106-летняя россиянка Елизавета Бойкова из Волгограда, пережившая войну, поставила прививку от коронавируса и завила: когда эпидемия закончится, она еще споет инфекции на прощанье.

Одна из самых пожилых жительниц России — Елизавета Бойкова, родившаяся 106 лет назад, приняла участие в массовой вакцинации от «COVID-19». Сейчас пенсионерка живет доме-интернате, она плохо слышит и видит, но сама за собой ухаживает и многое помнит. При этом бабушка о военном времени особо ничего не рассказывает, ссылаясь на свой возраст и забывчивость. На фронте у нее погиб муж, много лет спустя погиб в армии и единственный сын. Елизавете Ильиничне уже поставили оба компонента вакцины «Спутник V». Прививку меня не заставлял никто делать. Все пошли, и я пошла. Первый день мне было тяжело, больно, а потом перестало. Сейчас не скажу, что мне плохо, рассказала порталу V1 пожилая россиянка. И заявила, что когда «этот коронавин» закончится, на прощанье ему она споет одну из самых известных военных песен. Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции. Владимир Путин поставил прививку от COVID-19

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter