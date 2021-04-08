106-летняя россиянка поставила прививку от коронавируса

Одна из самых пожилых жительниц России — Елизавета Бойкова, родившаяся 106 лет назад, приняла участие в массовой вакцинации от «COVID-19». Сейчас пенсионерка живет доме-интернате, она плохо слышит и видит, но сама за собой ухаживает и многое помнит.
При этом бабушка о военном времени особо ничего не рассказывает, ссылаясь на свой возраст и забывчивость. На фронте у нее погиб муж, много лет спустя погиб в армии и единственный сын.
Елизавете Ильиничне уже поставили оба компонента вакцины «Спутник V».
Прививку меня не заставлял никто делать. Все пошли, и я пошла. Первый день мне было тяжело, больно, а потом перестало. Сейчас не скажу, что мне плохо, рассказала порталу V1 пожилая россиянка.
И заявила, что когда «этот коронавин» закончится, на прощанье ему она споет одну из самых известных военных песен.
Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции.