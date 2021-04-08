125 новых случаев COVID-19 подтвержден за сутки в Свердловской области

125 новых случаев COVID-19 подтвержден за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
125 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Почти 300 заразившихся коронавирусом находятся в больницах Среднего Урала в тяжелом состоянии

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артинского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа.

За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 83 582 случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 291 пациентов, из них 134 - в отделениях реанимации, а 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки выявлено 8 672 случаев коронавируса в 83 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 614 834 жителей страны.

Число вылечившихся от коронавируса жителей Свердловской области превысило 77 тысяч человек

138 свердловчан выписали из больниц региона за период с 7 по 8 апреля. Общее число выздоровевших насчитывает 77 016 человек.

Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 239 038 человек, из них 9 558 пациентов - за минувшие сутки.

7 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

За время эпидемии зарегистрировано 2 798 летальных случаев.

В России за время пандемии зафиксировано 101 845 летальных случая, из них 365 человек умерли за последние 24 часа.

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