3 новых универсальных системы УЗИ получат тагильские больницы

Согласно проекту контракта, подрядчик должен поставить товар в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта и обеспечить инструктаж специалистов-получателей по правилам эксплуатации оборудования. Оно должно быть новым и изготовлено не раньше 2020 года. Гарантия на аппараты составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта о вводе в эксплуатацию.