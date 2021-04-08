3 новых универсальных системы УЗИ получат тагильские больницы

3 новых универсальных системы УЗИ получат тагильские больницы
Сегодня, 11:09Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В два медучреждения Нижнего Тагила будут поставлены три новые универсальные системы ультразвуковой визуализации.

Заявки от поставщиков на приобретение 82 систем УЗИ для больниц Свердловской области принимаются до 23 апреля 2021 года. Начальная сумма контракта составляет 346,9 миллиона рублей. Заказчиком является минздрав региона.

Согласно разнарядке, две системы получит ГБ № 1 и одну поликлиника № 3 Нижнего Тагила. Также медицинское оборудование будет поставлено в больницы Екатеринбурга, Первоуральска, Асбеста, Талицы и другие города Свердловской области.

Аппараты должны быть стационарными или передвижными, например, на колесах. Они предназначены для сбора, отображения и анализа ультразвуковых изображений во время медицинских процедур. Оборудование применяется при обследованиях в кардиологии, гинекологии, при проведении эндоскопических процедур, исследований молочной железы, простаты, сосудов. Аппараты представляют собой мобильные устройства, которые могут поддерживать целый ряд датчиков и систем программного обеспечения.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен поставить товар в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта и обеспечить инструктаж специалистов-получателей по правилам эксплуатации оборудования. Оно должно быть новым и изготовлено не раньше 2020 года. Гарантия на аппараты составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта о вводе в эксплуатацию.

Контракт вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в ГБ № 1 Нижнего Тагила будут поставлены три новые эндоскопические системы. Всего минздрав Свердловской области закупает 18 систем для больниц региона на сумму 204,7 миллиона рублей.

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