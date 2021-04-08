Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 125 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 83 582 человек. Отмечается, что 291 пациента находятся в тяжелом состоянии, и них 134 подключены к аппаратам ИВЛ. За последние 24 часа из больниц выписано 138 жителей региона, всего с начала пандемии от инфекции выздоровело 77 016 человек. Также за сутки зарегистрировано семь летальных случаев, всего от коронавируса скончалось 2 798 свердловчан.