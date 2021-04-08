Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижнем Тагиле за сутки
Сегодня, 16:25Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Еще у семи тагильчан зарегистрирован COVID-19 с 7 по 8 апреля, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 5 231 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 125 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 83 582 человек. Отмечается, что 291 пациента находятся в тяжелом состоянии, и них 134 подключены к аппаратам ИВЛ. За последние 24 часа из больниц выписано 138 жителей региона, всего с начала пандемии от инфекции выздоровело 77 016 человек. Также за сутки зарегистрировано семь летальных случаев, всего от коронавируса скончалось 2 798 свердловчан.

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