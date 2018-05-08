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1214 человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1214 человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

8 мая, 12:00Здоровье и экология
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