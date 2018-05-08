1214 человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

К 7 мая на территории Свердловской области 1214 граждан обратились в медицинские учреждения с жалобой на укусы клещей.

К 7 мая 2018 года на территории Свердловской области, по данным Роспотребнадзора, 1214 граждан обратились в медицинские учреждения с жалобой на укусы клещей. Около четверти от общего числа пострадавших, 297 человек, это дети и подростки до 17 лет. В Екатеринбурге за помощью обратился 531 человек.





Благодаря холодной погоде, неблагоприятной для клещей, количество укушенных почти в 3 раза меньше аналогичного показателя за 2017 год, сообщает «Вечерний Екатеринбург».