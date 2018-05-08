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Новости Нижнего Тагила

Штормовое предупреждение объявлено на 9 мая в Свердловской области

8 мая 2018, 22:25Добавить новость
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На 9 мая в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра может достичь 20 м/с, также ожидаются сильные дожди.

Синоптики сообщают, что в регионе ветер может достичь 20 метров в секунду, и пройдут сильные дожди. ГУ МЧС РФ предупреждает граждан о мерах безопасности. Следует быть бдительными, находясь на улице возле деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Также желательно оставлять машины на закрытых парковках или в гаражах, передает «JustMeadia».

МЧС СООБЩАЕТ: по информации синоптиков в Свердловской обл. ожидаются порывы ветра до 20 м/с., сильные дожди. Будьте бдительны. Тел. пожарных и спасателей: 101, -- подобные сообщения приходят на телефоны жителям региона.

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