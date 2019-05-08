Сброс воды увеличен на свердловских водохранилищах из-за угрозы затопления
Сегодня, 10:22Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области изменен режим сброса воды на водохранилищах из-за паводковой ситуации, связанной с возможным затоплением населенных пунктов, сообщает пресс-служба ПАО «Т-Плюс».
Режим повышенной готовности введен на время паводка в Верхотурском ГО после вскрытия реки Тура. На местное водохранилище в большом объеме прибывает талая вода, сточные воды достигли гребня плотины Верхотурской ГЭС, что грозит возникновением чрезвычайной ситуации. На гидроэлектростанции сброс воды увеличен до 44 кубометров в секунду. Турбины станции в настоящий момент работают на предельных мощностях.
Также увеличен сброс воды на Нижнетуринском водохранилище. Там объемы увеличены в четыре раза - 75 кубометров в секунду. Паводковая обстановка находится на контроле предприятия, дежурят аварийные бригады.
Напомним, в Ирбитском районе Свердловской области из-за подтопления ограничено движение автотранспорта.
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