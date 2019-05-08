Сброс воды увеличен на свердловских водохранилищах из-за угрозы затопления

Режим повышенной готовности введен на время паводка в Верхотурском ГО после вскрытия реки Тура. На местное водохранилище в большом объеме прибывает талая вода, сточные воды достигли гребня плотины Верхотурской ГЭС, что грозит возникновением чрезвычайной ситуации. На гидроэлектростанции сброс воды увеличен до 44 кубометров в секунду. Турбины станции в настоящий момент работают на предельных мощностях.