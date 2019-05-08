Свердловчане стали реже умирать от болезней сердца и отравлений алкоголем
В Свердловской области за первый квартал 2019 года снизилась смертность от разных форм ишемической болезни сердца, а также от внешних причин, в числе которых «случайное отравление алкоголем», сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.
Смертность от бронхитов снизилась на 45,5%, от инфаркта миокарда — на 22,5%, от других форм острой ишемической болезни сердца — на 45,5%. Число смертей от внешних причин стало меньше на 10%: от диагноза «случайное отравление алкоголем» количество смертей уменьшилось на 52,8%, от «отравления и воздействия алкоголем с определенными намерениями» — на 25,8%, «преднамеренных самоповреждений» — на 7,3%, «транспортных несчастных случаев» — на 11,8%.
Жители региона на 2% реже стали умирать от инфекционных и паразитарных заболеваний, на 0,4% — от онкологических заболеваний, на 12% — от воспаления легких, на 0,4% — от болезни органов дыхания.
Начальник отдела информационно-аналитической работы регионального Минздрава Иван Грязнов отметил, что уменьшилась смертность среди молодых людей и трудоспособного населения. Положительная динамика обоснована снижением алкогольных причин и новообразований.
Напомним, что с начала 2019 года в России реализуется проект «Здравоохранение», задачами которого является снижение смертности населения.