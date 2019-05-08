Свердловчане стали реже умирать от болезней сердца и отравлений алкоголем

Смертность от бронхитов снизилась на 45,5%, от инфаркта миокарда — на 22,5%, от других форм острой ишемической болезни сердца — на 45,5%. Число смертей от внешних причин стало меньше на 10%: от диагноза «случайное отравление алкоголем» количество смертей уменьшилось на 52,8%, от «отравления и воздействия алкоголем с определенными намерениями» — на 25,8%, «преднамеренных самоповреждений» — на 7,3%, «транспортных несчастных случаев» — на 11,8%.