Число заболевших COVID-19 в Свердловской области достигло почти 1,6 тысяч человек

Так, диагноз был подтвержден у пациентов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Арамиле, Богдановиче, Асбесте, Каменске-Уральском, Алапаевске, Артемовского, Ирбите, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде, Туринске, Белоряском, Рефтинском. Более того, заболевание было выявлено еще у одного рабочего из Мурманска в санатории «Обуховский».

Общее количество заболевших в регионе составило 1 584 человека.

За последние сутки по выздоровлению из больниц были выписаны 49 пациентов. В общей сложности от коронавируса вылечились 292 свердловчанина.

В оперштабе также сообщили о том, что 14 человек находятся в тяжелом состоянии и 34 в состоянии средней тяжести.

О новых летальных случаях от коронавируса не сообщается. Общее количество скончавшихся составляет три человека.