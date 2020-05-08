Свердловский оперштаб сообщил количество вылечившихся от COVID-19 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:22Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле от коронавируса вылечились еще семь человек. Об этом TagilCity.ru сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, общее количество выздоровевших в городе составляет 13 человек.
Общее количество зараженных в Нижнем Тагиле составляет 24 человека. За сутки с 6 по 7 мая было зафиксировано два новых случая заболевания.
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