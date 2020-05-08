В Екатеринбурге вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии «Гортранса»
Сегодня, 17:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге зафиксирован новый очаг распространения коронавируса. Из общежития на Зоологической, где проживают сотрудники «Гортранса», с подтвержденным диагнозом госпитализированы 47 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Все остальные жители также обследованы. Сколько еще человек находятся с подозрением на COVID-19 в ведомстве не уточняют.
Напомним, ранее на 14-дневный карантин были отправлены 90 сотрудников автобусного предприятия № 3, так как наличие инфекции подтвердилось у одного из кондукторов, который проживает в принадлежащем АТП общежитии.
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