В Нижнем Тагиле число зараженных коронавирусом достигло почти 30 человек
Сегодня, 13:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки с 7 по 8 мая в Нижнем Тагиле подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, общее количество заболевших составляет 28 человек.
Кроме того, ранее стало известно о том, что 13 пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны из больниц по выздоровлению.
Кроме Нижнего Тагила новые случаи зарегистрированы в 15 городах региона. За сутки в общей сложности по Свердловской области зафиксировано 155 случаев заражения. Число пациентов с подтвержденным диагнозом в регионе достигло 1584 человека.
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