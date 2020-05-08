В России число заболевших коронавирусной инфекцией достигло почти 190 тысяч человек
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в России подтверждено 10 699 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество зараженных составляет 187 859 человек.
Из больниц по выздоровлению было выписано 2805 человек. Общее количество вылечившихся составляет 26 608 человек.
Также в России зафиксировано 98 новых летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 1723 пациента.
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