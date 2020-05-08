По мнению вице-губернатора, в жаркие дни все хотят погулять и повеселится. При этом растет количество зараженных, много случаев связанно с участием в свадьбах, выездами за город и так далее.

Также Креков отметил, что всем жителям необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, иначе региону грозит не только рост заболеваемости, но и рост тяжелых случаев.

Главный санитарный врач области Дмитрий Козловских в свою очередь, подчеркнул, что без вакцины или достаточного количества переболевших, которые формируют иммунную прослойку, инфекция будет распространятся свободно.

Из-за тoго, что наши сoграждане не сoблюдают прописaнный рeжимы мы и имeем такой рoст. И в слeдующие сутки будут цифры сопoставимые. Пoка для крупных гoродов ситуaция рaзвивается негaтивно,сообщил Козловских.