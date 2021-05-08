Более 87 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области с начала пандемии

Более 87 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области с начала пандемии
Более 87 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области с начала пандемии
Сегодня, 13:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
87 006 случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области с начала пандемии.

101 случай COVID-19 выявлен у свердловчан за минувшие сутки

Больше всего случаев диагностировано у жителей Екатеринбурга — 42. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у граждан из Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Слободо-Туринского района, Тугулымского городского округа.

Отмечается, что 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 138 из них находятся в реанимациии, а 91 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 329 случаев коронавируса в 83 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 765, Санкт-Петербурге — 726 и Московской области — 630. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 4 871 843 человек.

Почти 81 тысяча свердловчан выписана из больниц по выздоровлению

В Свердловской области с 7 по 8 мая из больниц выписано 110 человек, всего от коронавируса выздоровело 80 755 пациентов.

По стране за сутки из медучреждений выписано 8 255 человек. Больше всего в Москве — 2 482, Санкт-Петербурге — 861 и Московской области — 423. За все время от инфекции вылечилось 4 488 615 россиян.

Девять случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале за сутки

Всего от инфекции скончалось 3 182 свердловчанина.

В России общее число летальных случаев достигло 112 992 человек, из них 370 случае зафиксировано за прошедшие сутки. Больше всего умерших в Москве — 57, Санкт-Петербурге — 34, а также Нижегородской области — 16.

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